Los perfiles en Twitter de La Liga, donde el ‘Tigre’ jugó con el Atlético de Madrid entre el 2011 y el 2013, y la Liga de Campeones, en la que ha participado en 4 ocasiones, le hicieron un homenaje con algunas de las anotaciones y momentos más recordados del delantero en esas competencias.

El Mónaco, por su parte, donde milita actualmente el colombiano, compartió los goles de esta temporada. La segunda que ha pasado Falcao en ese equipo luego de su paso por Inglaterra (Manchester United y Chelsea).

Otros de sus antiguos equipos, tampoco olvidan el paso del ‘Tigre’ por sus clubes:

Además, el mismo Falcao ya agradeció los miles de mensajes que le han llegado de todo el mundo y se mostró emocionado por pasar su cumpleaños número 33 jugando fútbol, pues es titular en el juego que disputa a esta hora el Mónaco ante Montpellier, válido por la fecha 24 de La Liga 1.

Muchas gracias por los mensajes.

Los llevo en mi corazón. /// Than you all for the messages. I keep in my hearth /// Merci beaucoup à tous. 👏🏼👍🏼

— Radamel Falcao (@FALCAO) February 10, 2019