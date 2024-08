Este jueves 8 de agosto, el ‘reality’ del Caracol Televisión sorprendió a los 8 finalistas con dos invitados, quienes llegaron a conformar nuevos equipo para la etapa final del programa: Faustino ‘Tino’ Asprilla y Carlos ‘Pibe’ Valderrama.

Ambos llegaron motivando a los integrantes de cada una de sus escuadras, teniendo en cuenta que de ellos saldrá el ganador de 1.200 millones de pesos; premio que aumentó por la nueva dinámica del programa.

Pero una de las frases que más llamó la atención la dijo el exfutbolista vallecaucano, del equipo azul, quien les dijo a sus compañeros que debían estar centrados 100 % en cada una de las pruebas que afrontaran.

“Uno lo que no puede es distraerse a la hora de las competencias, con pensamientos de los hijos, de los hermanos, de la mamá o en las necesidades… eso de que tengo que ganar porque necesito la plata, no, no, no”, indicó Asprilla inicialmente.

Acá, el video del momento:

Pero allí no quedó todo, pues recordó a Francisco Maturana —entrenador que lo dirigió en la Selección Colombia— y un consejo que le dio para su carrera en el fútbol.

“Si usted es bueno compitiendo, la plata llega sola. Eso siempre lo dijo Maturana. Compita leal para ganar, la lealtad en la competencia es fundamental porque el que es tramposo, así como le llega se le va”, agregó el ‘Tino’ en su recomendación.

