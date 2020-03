green

“Según las pruebas realizadas, mi resultado del COVID-19 fue positivo. Estoy en buenas manos en el hospital. No se preocupen, trataré de comunicarme pronto con ustedes”, compartió el director técnico en la red social.

Este es el segundo caso de contagio que se registra en el conjunto turco, ya que este lunes también se confirmó que Abdurrahim Albayrak, vicepresidente del club, y su esposa tienen la enfermedad respiratoria.

“La prueba del coronavirus de nuestro segundo presidente dio positivo en los controles después de presentar varios de los síntomas recientemente”, manifestó el equipo rojo y amarillo en un comunicado de prensa.

Galatasaray, por el momento, no ha confirmado a ningún jugador de la plantilla con este brote. No obstante, el equipo de Estambul esta en máxima alerta debido a que no se sabe cuándo contrajo el virus Terim.

Luego de que el entrenador turco anunciara que está contagiado, Radamel Falcao García le envió un mensaje de apoyo. “Míster, mis oraciones y deseos para que tenga una buena recuperación”, publicó el delantero colombiano en Instagram.

En Turquía –que es uno de los países menos afectados en Europa y Asia– se han presentado 30 muertes y 1.236 casos de personas infectadas con el COVID-19.