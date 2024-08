En las últimas horas se conoció una alentadora noticia respecto al proceso de recuperación que afronta el entrenador colombiano Pedro Sarmiento, quien ha batallado contra unas complicaciones de salud durante las últimas semanas.

Según mostró su familia, el técnico antioqueño ya se encuentra en su casa en compañía de su esposa e hijas para continuar con sus cuidados, luego de lo que fue el trasplante de médula ósea al que se sometió.

Precisamente para dar detalles de lo que se viene ahora para el exentrenador de equipos como Medellín, Cali, Santa Fe, Nacional y Once Caldas, su hija Pamela Sarmiento contó lo que tienen pensado para los próximos días.

Eso sí, dejó claro que por ahora no tienen contempladas las visitas de ningún tipo y le envió un serio mensaje a los seguidores de su padre.

“A los que quieren verlo la respuesta es no. Las visitas no están permitidas. Él está en aislamiento y tratamiento, pero está en casa y ese es un gran paso. No hay visitas ni para familia ni amigos”, le dijo la hija del técnico a Red + Noticias.