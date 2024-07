Con la voz entrecortada, el jugador colombiano se mostró muy feliz por el cariño que recibió de los hinchas de diferentes equipos y sobre todo los de su nuevo equipo, Millonarios.

Esto ocurrió durante una rueda de prensa que tuvo lugar en el hotel Plaza de Bogotá y que fue organizada por las directivas del club para presentar a los medios a Radamel Falcao García como un ‘embajador’ más.

El delantero estaba hablando de lo que significa para él jugar en Colombia, cuando lo invadió la emoción y tuvo que parar por un momento. Sin embargo, lejos de ser criticado, el ídolo del fútbol colombiano recibió aplausos.

“Estoy muy agradecido con la gente de Millonarios y no solo con la gente de Millonarios, la de Nacional, la del América, la de Junior”, indicó Falcao.

Falcao será el nuevo capitán de Millonarios

El deportista, en el mismo evento, manifestó que David Macalister Silva le cedió la capitanía de la escuadra azul.

“Él me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no. Yo considero que ‘Maca’ es un símbolo de una institución y la verdad no pensaba venir y pedir la capitanía. Es un pedido de él. Me enorgullece que me pida eso”, afirmó el goleador.

