Llegó el momento más esperado del año para los aficionados del equipo capitalino, que asistieron masivamente a las afueras del hotel Plaza de Bogotá para recibir al delantero que brilló con la Selección Colombia.

Radamel Falcao García se mostró muy contento por su llegada a Millonarios y agradeció, en una rueda de prensa, por la acogida que recibió por parte de la hinchada azul.

“Es un sueño de niño, yo lo he dicho siempre, no me imaginé que fuera tan emocionante en lo personal. Las demostraciones de cariño de toda la gente desde que llegué al país a sido impresionante”, indicó Falcao.

Horas antes de las palabras del jugador, los seguidores fieles del cuadro ‘Embajador’ se agolparon a las afueras de lugar donde fue presentado para hacer un banderazo en su honor.

¿Falcao será el capitán de Millonarios?

El jugador ante los micrófonos de los medios aseguró que el referente de la escuadra, David Macalister Silva, le hizo una solicitud especial a manera de bienvenida al equipo.

“Él me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no. Yo considero que ‘Maca’ es un símbolo de una institución y la verdad no pensaba venir y pedir la capitanía. Es un pedido de él. Me enorgullece que me pida eso”, agregó.

Además, el deportista se mostró contento de estar en Colombia y destacó que es la primera vez que jugará en la liga local.

“Esto es algo que cualquier futbolista desearía vivir, es algo que va quedar para siempre, el hecho de estar en mí país, donde nunca he jugado profesionalmente”, concluyó el futbolista.

