Millonarios registró su primera derrota en la Liga BetPlay 2025-I, al caer por 0-1 contra Independiente Medellín, en un partido que se desenredó gracias al gol de Leyser Chaverra desde el punto blanco del penalti.

Sin embargo, más allá del trámite del partido, hubo un hecho que llamó la atención y fue el cruce que hubo entre jugadores de Millonarios y del DIM al finalizar el primer tiempo, por cuenta del lujo que tiró Francisco Chaverra, quien se paró encima del esférico.

La acción del volante causó malestar en algunos jugadores del ‘Embajador’, como ‘Leo’ Castro y Radamel Falcao García , quienes fueron los primeros en reclamarle al adversario ante la mirada atenta del árbitro.

De hecho, en la transmisión de Win Sports se ve a Falcao muy molesto con Chaverra, en un duro cruce de palabras, mientras otros futbolistas sacaban al ‘Tigre’ del borbollón.

Vea acá la molestia de Falcao con Francisco Chaverra:

Finalizado el encuentro en el estadio El Campín, Radamel Falcao García habló con los medios de comunicación en la zona mixta y allí se refirió a los aspectos puntuales de la derrota ante Medellín.

En el caso particular de Chaverra, el ‘Tigre, de pocas palabras, no ocultó su malestar con el jugador, pero prefirió ser discreto al indicar que: “No que… No, queda ahí eso ya, dentro del campo”.