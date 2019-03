Vargas argumentó que tal fue su desencanto con la forma en la que trabaja el popular ‘Pecoso’ en el América de comienzos de siglo, que sintió que perdió el amor por el fútbol.

“Yo no volvería a trabajar con el ‘Pecoso’ Castro porque yo juego fútbol por amor y, cuando trabajé con él, llegó un momento en el que me levanté un día y dije: ‘No quiero ir a entrenar, no quiero jugar más fútbol’”, contó el ahora panelista de programas deportivos cuando le preguntaron qué técnico de Colombia no le gustaría que lo dirigiera.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar La reacción a los gritos (que se hizo viral) de hincha de Millonarios al gol de Vargas

“El día a día cansa a todo el mundo. Cuando terminó la temporada le dije a los dueños del equipo: ‘Véndanme, regálenme, préstenme o me voy a seguir estudiando’”, agregó el exvolante.

Castro dirigió a Vargas en 2002 y 2003, durante su primera etapa al frente del conjunto escarlata. Ahora el ‘Pecoso’ tiene al club caleño en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga Águila, culminadas ocho jornadas.

Cuando a Vargas le preguntaron si lo que sentía por el ‘Pecoso’ se había generado por un maltrato de él a sus dirigidos, Fabián aclaró: “No. Fernando es una excelente persona fuera del día a día, pero llega un momento en el que te cansa, te estresa”.