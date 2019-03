La señal del televisor en el que el hincha estaba viendo el partido iba unos segundos atrasada respecto a la de sus seguidores. El joven, que estaba actuando como relator del partido, señaló el tiro de esquina a favor del cuadro ‘azucarero’, pero al mismo tiempo recibió comentarios de las personas que estaban siguiendo su transmisión indicándole que Camilo Vargas había empatado el partido al minuto 94.

“¿Cómo así que gol del Deportivo Cali? No puede ser. No, no, por favor, no. Aguanta, Millos”, exclamó el adolescente apenas leyó varios de los comentarios de sus seguidores. “¿Gol otra vez de Vargas? No puede ser. ¿Cómo así que gol de Vargas?”, insistió el hincha de Millonarios al ver que aumentaron los comentarios reseñando la anotación del portero.

El artículo continúa abajo

Para ese entonces, el improvisado relator no había visto la jugada por el retraso que tenía en su televisor. Cuando llegó al momento en el que se dio el empate, el joven reaccionó con rabia y gritó fuertemente por varios segundos.

Su proceder fue tan chistoso que varias de las personas que lo vieron en vivo lo grabaron y viralizaron las imágenes en diferentes plataformas durante las últimas horas. A continuación, el video en cuestión: