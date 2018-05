Signorini indicó que Maradona cuando jugaba tenía una carga social que no cualquiera soportaría y que de no haber sido por su adicción a la drogas, no hubiese respondido ante esa presión.

“La muchedumbre, los dirigentes, los medios y todo el mundo le exigía más. Debe ser que la droga te da esa cosa que a vos te falta para representar el rol en esta nueva versión del circo romano que es la sociedad de hoy”, señaló inicialmente.

“Y creo que hasta bien hizo Diego en drogarse porque si no lo hubiera hecho, seguramente no hubiera podido de ninguna manera llegar a donde llegó”, concluyó.

Signorini, según dice su cuenta de Twitter, se jacta de haber trabajado con Maradona y de haber asistido a 4 Mundiales; también dice haber entrenado a Juan Román Riquelme.

En video, las palabras de Fernando Signorini: