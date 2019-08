En un primer momento, Comesaña no le quiso dar mucha importancia a su altercado con Pusineri, pero minutos después de este se conoció el video de lo sucedido y allí quedó mal parado el técnico del Junior. En las imágenes se le ve al uruguayo gritando a Pusineri, empujándolo y tirándole un puño con el brazo derecho al argentino. El estratega del Cali esquivó a tiempo el manotazo del uruguayo.

Al ver la dimensión que adquirió su manera de actuar, Comesaña decidió hablar con Vélez para dar su versión de los hechos. Sin embargo, el técnico bicampeón de la Liga Águila no entró en detalles sobre cuál fue la supuesta provocación que recibió de Pusineri para que él decidiera agredirlo.

“Él sabe lo que pasó, lo que pasó anoche no lo acepto”: concluyó Comesaña, sin explicar realmente qué fue lo que supuestamente hizo Pusineri. Este fue el relato completo de lo sucedido que hizo Comesaña este viernes en la emisora Antena 2:

“Yo entro a la cancha a hablar con el árbitro, me dirigí a él con respeto, con educación y le dije que tenía que tener más carácter y no dejarse presionar como ocurrió anoche en Cali. Me voy retirando y veo que Pusineri, que estaba celebrando su triunfo, viene a saludarme y me dice: ‘Te felicito, pero dejáme’. Quise seguir y pasó lo que pasó. Yo sigo y de golpe me doy vuelta y reacciono. Él sabe lo que pasó. Conmigo no porque yo tengo la paciencia. Lo que pasó anoche yo no lo acepto, es algo que no es bueno, pero yo no acepto esas cosas tampoco”.