View this post on Instagram

Como todos saben, denuncié a Sebastián Villa (primero por esta red social y luego formalmente) porque por dos años fui víctima de maltratos físicos y psicológicos; además, él amenazó con hacerle daño a mi familia. Desde entonces, se inició un proceso judicial para reunir pruebas y aclarar lo sucedido. En la primera publicación, no di demasiados detalles porque mi objetivo era pedir ayuda. Sin embargo, ahora veo la necesidad de hacerlo, pues desde entonces han circulado en redes sociales y en sus declaraciones toda clase de mentiras y tergiversaciones acerca de lo sucedido, algunas de ellas bastante graves. En el video que acompaña esta publicación, puede verse, por ejemplo, cómo Sebastián me buscaba con insistencia después de las golpizas (algo que no se debe hacer cuando alguien te roba y te extorciona supuestamente ). También, que después de una de sus agresiones, perdí un bebé que esperábamos (algo que negaba). Según consta en varios chats, miembros de mi familia le pedían que dejara de maltratarme y él aceptaba los hechos,adulterar pruebas como lo que él hace es algo muy delicado.Todo este material y muchas más hacen parte de las pruebas reunidas en apoyo de mi denuncia que ya están siendo investigadas. @burlandofernando