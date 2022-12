Los últimos años de la carrera de James Rodríguez han sido muy cuestionados por las sorpresivas decisiones que ha tomado, como la de irse a jugar a Catar con tan solo 30 años. El colombiano tuvo un frustrado paso por Everton, su último club en una liga grande de Europa. Allí no pudo conseguir los objetivos futbolísticos y terminó saliendo por la puerta de atrás.

(Vea también: Captan a James Rodríguez haciendo primer berrinche en Olympiacos; tiró peto con furia)

Rafa Benítez, con quien ya se había visto en el Real Madrid, fue el gran responsable de su salida de los ‘toffees’, pues desde su llegada le dijo al colombiano que no iba a contar con sus servicios y terminó marginándolo del grupo. El mismo jugador confirmó su mala relación con el entrenador a través de Twitch.

En Everton tuvo una buena época con Carlo Ancelotti que duró muy poco, pues el entrenador regresó al Real Madrid, club que dirige actualmente con gran éxito. Precisamente, el exmédico del equipo Danny Donachie habló con Unholy Trinity y se refirió a lo que fue el paso del colombiano por el club.

“James es un talento increíble y probablemente uno de los jugadores más talentosos que he visto, si no el más talentoso. Pero su historial de lesiones era bastante malo cuando entró, así que tuve mis preocupaciones sobre eso. Tuvimos mucho diálogo sobre eso con Marcel Brands y Carlo Ancelotti sobre si sería capaz de seguir jugando en la Premier League”, contó.

Además, lamentó que un jugador de su calidad no haya podido triunfar en un club como el Everton: “En ese sentido, no fue un camino de rosas. Cuando entró y lo ves entrenando y jugando, fue excepcional. Te emocionaba cuando podía jugar. Es una pena para jugadores como James que no pueden usar su talento”.

Lee También

Finalmente, desmintió los rumores que indican que James hizo pataletas en el Everton y por eso tuvo mala relación con el técnico: “También hay algunas ideas sobre su actitud y creo que es una absoluta tontería. Su actitud es de primera clase. Lo que le impidió actuar son las lesiones y es muy frecuente el caso”.