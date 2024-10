Los escándalos en los que se han visto los futbolistas colombianos, ya sea en el exterior o en el territorio nacional, suelen estar ligados, principalmente, a líos con mujeres, bien sea por infidelidades, casos de agresión o el final de las relaciones amorosas.

Este es el reciente caso de Fabián Castillo, jugador del Deportivo Cali y exfutbolista de la Selección Colombia en la era Pékerman, quien, al parecer, sostiene un noviazgo con una mexicana de 27 años vinculada al hurto de joyerías en Estados Unidos, Centroamérica y Europa y fue detenida recientemente en el aeropuerto El Dorado (Bogotá).

Se trata de Tania Jazmín Ojeda Ávila, que de acuerdo con varios medios de comunicación internacionales y la Dijín, es miembro de una organización criminal transnacional llamada los ‘Mazos’, requerida por Costa Rica.

(Vea también: “Quería que descendiéramos”: futbolista de Envigado estaría implicado en apuestas)

Por medio de la red social X, una cuenta que tiene el nombre del deportista de 32 años, compartió una serie de fotos con la mujer en los años 2021 y 2022, en las que añadió descripciones como: “My wife, my live, love you”, que traducido al español significa: “Mi Esposa, mi vida, te amo”. Estas publicaciones dejarían clara la supuesta relación entre Castillo y Ojeda.

My Wife My Live love you pic.twitter.com/AqzOXKAUSu

— Fabian Castillo (@Fcastillo_11) November 7, 2021