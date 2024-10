Se trata del extremo John Edwin Montaño, de 18 años de edad, quien actualmente pertenece a Independiente Medellín y también integra las categorías juveniles de la Selección Colombia.

Según confirmó Fabrizio Romano a través de su cuenta en X, el atacante caleño llegó a un acuerdo con el City Football Group y en las próximas horas viajará a la ciudad de Mánchester (Inglaterra) para firmar el contrato.

Tal y como informó el experto en fichajes, el acuerdo se cerró en 3 millones de dólares, con algunos bonos incluidos, más una cláusula de reventa del 20 %.

En el trino, Romano confirmó que el delantero colombiano se unirá al Lommel, de Bélgica, en enero de 2025, luego de completar su traspaso y de cerrar la temporada con el DIM; club en el que debutó profesionalmente.

Cabe recordar que el City Group es dueño del Manchester City, por lo que no se descarta una futura llegada al Etihad Stadium siempre y cuando su rendimiento en Europa lo avale.

🚨🇨🇴 EXCL: City Football Group have agreed deal to sign 2006 born winger John Edwin Montaño.

Agreement worth $3m add-ons included plus 20% sell-on clause.

U20 Colombian talent will travel soon to Manchester for medical tests… then he will play for Lommel from January. 🇧🇪 pic.twitter.com/VxhjLvnEz1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2024