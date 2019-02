Se trata de Yehimy Carolina Rozo, fisioterapeuta de la Selección Colombia femenina prejuvenil entre 2017 y 2018, periodo en el que dijo “notar comportamientos extraños del señor Dídier Luna [director técnico]”.

Posteriormente, dio detalles de lo sucedido: “Un día, en un almuerzo, se acerca con una foto de mi red social y me dice ‘esta es la mujer que quiero para mí, no te descuides porque te voy a robar un beso, quiero algo contigo, estoy hablando en serio, quiero que seas mi mujer; solo quiero un pedacito de tu corazón, te puedo llevar a cosas muy grandes en el fútbol, a lo que tú quieras’”.

La mujer indicó que se negó a las proposiciones y que esto valió para que Luna la empezara a acosar laboralmente: “Le dije que no y no me volvió a dirigir la palabra, empezó a sabotear mi trabajo, a gritarme, a sobre cargarme de trabajo y me dijo que esto era algo personal”.

Y agregó que no tuvo apoyó de la Federación y que por eso llevó el caso ante la justicia: “Todo el cuerpo técnico se pudieron en contra mía. Comenté mi situación con el cuerpo médico de la selección de mayores y solo me dijeron que eso no estaba bien. No supe nada de la Federación, nadie habló conmigo y por eso decidí denunciar”.

En video, el relato completo de la fisioterapeuta: