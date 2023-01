Recientemente, se dio a conocer que el atacante de 31 años no continuará su carrera en el América de Cali. Aunque no fue su mejor año, Pérez se consideró uno de los deportistas más destacado de los ‘Diablos Rojos’ en 2022.

Para los micrófonos del VBar Caracol, el también exjugador de Millonarios expresó: “Fue una temporada buena, regular, la verdad me sentí bastante bien, traté de hacer las cosas bien y de dar lo mejor. De pronto me hubiera gustado seguir en América, hablé varias veces con el profe, pero a veces las cosas no son como uno quiere y a pesar que él tenía ganas que yo continuara, no se dieron las cosas de esa manera y se dio un paso al costado”.

Además, Juan David confesó que está a la espera de nuevas ofertas, pero que tiene casi todo listo para jugar en Jaguares de Córdoba: “Por fuera está Perú y estoy esperando algo de Arabia, que han estado atentos. En Colombia he tenido conversaciones con Deportivo Pasto y Jaguares que es de mi región”.

El jugador que en los inicios de su carrera deportiva la rompió en Boyacá Chicó, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla, está a un paso de convertirse en la pieza más importante de Jaguares, y aunque en su discurso también mencionó su acercamiento al Deportivo Pasto, varios medios de comunicación han revelado que el club de su región es la opción más viable para el delantero.

Por Santiago Mejía Álvarez.