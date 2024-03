Por: Familia Cardenal

El 8 de marzo de 2009, Mauricio Alarcón cumplió el sueño de miles de niños, niñas y adolescentes fanáticos del balompié, pues debutó como futbolista profesional en la máxima categoría de Colombia representando los colores de Independiente Santa Fe.

Con 14 años, 8 meses y 26 días se convirtió en el segundo jugador más joven en participar en la liga local. Ahora bien, en la temporada 2009 exista una norma en Colombia que obligaba a los clubes de primera división alinear en el onceno titular un juvenil menor de 18 años.

Frente a esa norma el entrenador de Santa Fe, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez convocó a un joven de 14 años previo a un partido contra Deportivo Pereira (hoy tercero en la tabla). Pese a que jugó durante un 1 minuto y 38 segundos alcanzó a mostrar su capacidad a temprana edad. Posteriormente fue sustituido por Mario González.

Así las cosas, continuó vinculado en los procesos formativos del conjunto bogotano hasta mediados de 2015; posteriormente realizó un alto en su carrera por temas ajenos a lo deportivo.

Actualmente, Alarcón de 29 años está estudiando Gestión Deportiva en la Universidad Sergio Arboleda y participa en campeonas amateurs de fútbol.

Entre tanto, el canterano de Santa Fe dialogó con la Revista Semana donde afirmó que su continuidad en el deporte rey se estancó por las negligencias administrativas, puesto que el talento y sacrificio no era lo único para mantenerse en un equipo.

“Es un poco complejo hablar de estos temas administrativos, no fue por algo deportivo. A mí me pone a jugar Gustavo Costas, ningún directivo, ni nada por el estilo. Entonces cuando se va Costas para México, llega el profe Gerardo Pelusso y quedo a la deriva. No tenía empresario o un directivo que me llevara a otro club. Fue un tema muy difícil en ese momento”. Agregó.

“En este momento comenzó la parte oscura de mi carrera, algunos temas administrativos me impidieron seguir jugando en Santa Fe. No es secreto que les pedían plata a los jóvenes en ese entonces para jugar, ¿y yo plata de dónde?”. Sentenció el joven que compartió con referentes de Santa Fe como Daniel Torres y Omar Pérez.

Además, le comentó a Semana que, “no tuve la persona indicada, luego falleció mi madre que estaba pendiente de mí, moviéndome, haciendo todo, no tenía la experiencia de saber cómo se movía todo en el fútbol. Me quedé sin apoyo y sin esa voz que te ayuda y alienta a seguir”.

“Hay muchachos que tienen muchísimas capacidades y no están jugando. Pienso que más que daño a los jugadores, es daño al deporte, al fútbol. Frustración, no solo por mí. Son muchos jugadores que son demasiado buenos y se merecían estar allá”. Dijo.

Mauricio se desempeñó como volante mixto y estuvo en los procesos Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de la Selección Colombia. A modo de cierre, recapituló cuando estuvo a punto llegar al fútbol europeo.

“En ese momento que yo debuté estuvimos hablando con el PSV Eindhoven porque vino un agente de Holanda a Santa Fe y me querían llevar, pero en esa época Farfán no me dejó ir”.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.

