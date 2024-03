La Selección Colombia está viviendo un momento de ensueño gracias a los 21 partidos de invicto en la era de Néstor Lorenzo como DT. La ‘tricolor’ no pierde desde el 2022 y para muchos se ha convertido en uno de los combinados más duros de vencer. El próximo torneo oficial será la Copa América de Estados Unidos y por eso lo contamos las probabilidades que tiene el equipo ‘cafetero’ de ser campeón.

Positivismo y mucha ilusión, en eso se resumen todo el entusiasmo que ha generado el equipo nacional, el cual le ha apostado a ‘sangre nueva’, pero con la compañía de experimentados para sacar la combinación perfecta.

Las dos recientes fechas Fifa, Colombia rompió dos hitos importantes a pesar de tratarse de juegos de fogueo. Primero, superó 1-0 a España, siendo la primera victoria contra dicha selección, puesto que se registraban dos empates y una derrota.

Cuatro días más tarde, se logró la misma tarea frente a Rumania (3-2), un combinado que había superado a Colombia en los mundiales de 1994 y 1998. Ya en el 2006, en partido de preparación, los nuestros sacaron un empate sin goles.

Y es que más allá de las dos victorias recientes, lo que más genera expectativa es la inclusión de jugadores jóvenes que podría pelear por un cupo dentro del listado de 23 para la Copa América. Yaser Asprilla, que le hizo gol a Rumania, Carlos Andrés Gómez, Yerson Mosquera, Juan David Cabal y Gustavo Puerta son algunos de los que fueron convocados recientemente y que seguramente estarán en el radar de Lorenzo para la elección final.

Uno de los objetivos de este nuevo proceso es cosechar títulos y por eso está en la mira la Copa América de Estados Unidos 2024. La Selección Colombia solo ha ganado una vez este título y fue en el 2001 como anfitrión.

Por estos días, el portal ‘Score 90’ se puso a jugar con las probabilidades de cada selección sudamericana de cara a salir campeón de la Copa América y Colombia tuvo sorpresivo porcentaje, puesto que apenas le dieron un 6% de chances. Una cifra muy baja por el buen presente del combinado nacional.

Colombia sale emparejado con Estados Unidos que también ostenta un 6% y es superado por México con 8%, Uruguay, 14%; Brasil, 25%; y Argentina, 30%.

Más abajo aparecen Ecuador (5%), Chile (3%), Perú (2%) y Canadá (1%).

