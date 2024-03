¿Qué los partidos amistosos no servían? Luego de terminar con triunfos ante España y Rumania en esta doble fecha Fifa de encuentros amistosos previos a la Copa América 2024, la Selección Colombia escaló algunos puestos en el ranking global de naciones en el mundo y quedo más cerca de las primeras 10.

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo mostraron una nueva cara y sacaron adelante los dos partidos ante rivales a los que antes no se les había ganado, lo cual fue positivo para el equipo: 1-0 ante España y 3-2 frente a Rumania.

Con las victorias, Colombia avanzó en el ranking y logró posicionarse como el tercer mejor equipo de Sudamérica, en el puesto 12 con 1.664 puntos. Solo estando de por debajo de Argentina (1.º con 1.858), que es actual campeón del mundo, y Brasil, que se ubica quinto con 1.789 unidades.

How the FIFA Men's World Ranking could look like come April #USMNT🇺🇸 pic.twitter.com/H5lLb8VbJD

— US Soccer's Bot (@USSoccersBot) March 27, 2024