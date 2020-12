Pese a que tuvo un excelente comienzo de campeonato, el Everton volvió a ceder puntos importantes y empató 1-1 ante el Burnley, por la undécima jornada de la Primer League 2020-2021.

Los ‘Toffees’, que solo ganaron un encuentro de los últimos cuatro que han disputado en el torneo inglés, empezaron perdiendo el partido al minuto 2. Sin embargo, los dirigidos por Carlos Ancelotti encontraron la igualdad en el cierre de la primera parte a través de Dominic Calvert-Lewin.

En el segundo tiempo, el conjunto azul tomó las riendas del partido y tuvo varias opciones para adelantarse en el marcador. Incluso, James Rodríguez realizó un bonito remate de media distancia al minuto 50, pero el golero de los ‘Clarets’ evitó el tanto del cucuteño, con una espectacular tapada.

Al final, el encuentro terminó empatado y el Everton continúa sin recuperar su mejor nivel futbolístico. Por su parte, Yerry Mina volvió a mostrar un gran nivel en la parte defensiva luego de varios partidos.

Los ‘Toffees’ actualmente se encuentran en el séptimo puesto de la tabla de posiciones de la Premier League, con 17 unidades. No obstante, solo han con conseguido 4 puntos de 15 posibles en los últimos cinco juegos.

FT. A hard-fought point at Turf Moor but not the result we wanted.

🌹 1-1 🔵 #BUREVE pic.twitter.com/kFGV6xA0Ao

— Everton (@Everton) December 5, 2020