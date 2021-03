Mason Holgate, defensor central del Everton, fue captado este sábado por una cámara de televisión mientras inhalaba una extraña sustancia en el túnel del estadio Goodison Park previo al partido, que terminó perdiendo el equipo ‘blue’.

En la grabación, que se viralizó rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo el futbolista británico sacó de su chaqueta una bolsa y la sacudió. Posteriormente, el jugador abrió el pequeño paquete y consumió su contenido.

Después de que se divulgaron las imágenes, Holgate recibió todo tipo de críticas por parte de los seguidores. Incluso, varios usuarios señalaron en Twitter que el defensor debería ser investigado por la Asociación del Fútbol Inglés.

La escuadra azul de Liverpool hasta el momento no se ha pronunciado sobre este hecho. Según algunos deportólogos, la sustancia que pudo haber consumido el defensor es una sal aromática, la cual sirve para descongestionar la nariz y mejorar la respiración.

Con esta nueva derrota, el Everton sumó su segunda caída consecutiva y perdió la oportunidad de consolidarse en los puestos que dan cupos a torneos internacionales. Por su parte, James Rodríguez y Yerry Mina siguen en proceso de recuperación.

Just mason holgate doing a line before kick off… pic.twitter.com/d8GAuxggWr

— . (@wr_ghty) March 13, 2021