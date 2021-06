El Gobierno británico confirmó este martes que las semifinales y la final de la Eurocopa se disputarán ante más de 60.000 aficionados en Wembley, es decir, una capacidad superior al 75 % del estadio.

Esto supone un importante incremento de las 22.500 personas que han podido asistir a los partidos de la fase de grupos y las 45.000 que se esperaban en principio para las rondas finales.

De esta manera del Gobierno de Boris Johnson responde a las presiones por parte de otros líderes políticos para cambiar la sede de la fase final de la Eurocopa hacia países con menor incidencia del virus y donde se pudiera dar cabida a más aficionados.

Será el evento con más espectadores en el Reino Unido desde que empezó la pandemia. Para asistir a la final será necesario haber recibido las dos dosis de la vacuna al menos 14 días antes del partido o mostrar un test de antígenos negativo.

Paradójicamente, el aviso se da el mismo día en que dos de las figuras de la Selección de Inglaterra, Mason Mount y Ben Chilwell, fueron aislados luego del contacto con el positivo por COVID-19 Billy Gilmour, de la Selección de Escocia.

Los jugadores del Chelsea, que hablaron con el escocés luego del empate a cero entre Inglaterra y Escocia del pasado viernes, han dado negativo en todos los ‘test’ que han pasado, pero tendrán que aislarse hasta el próximo 28 de junio, según informó la selección inglesa.

Gilmour dio positivo este lunes, siendo el único caso de la selección escocesa, mientras que todos los ingleses han dado negativo tanto en la PCR como en los antígenos hechos hasta ahora.

Chilwell y Mount comenzarán ahora a entrenarse en solitario en el centro de entrenamiento de Inglaterra y no se juntarán con sus compañeros hasta que acabe su periodo de aislamiento.

