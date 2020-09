El ruido, parecido a una explosión, que sacudió los cristales de las ventanas en toda la capital francesa y sus suburbios provocó temor entre los parisinos, que viven bajo la amenaza constante de atentados.

Comparable a una explosión, se oyó claramente durante el torneo de tenis de Roland Garros, donde el suizo Stan Wawrinka y su oponente alemán Dominik Koepfer dejaron de jugar durante unos segundos para escrutar el cielo, como lo muestra este video publicado por un usuario de Twitter:

“Se escuchó un ruido muy fuerte en París y en su región. No fue una explosión, fue un avión de combate que rompió la barrera del sonido”, escribió la policía de París en su cuenta de Twitter, instando a la gente a dejar de llamar a las líneas telefónicas de los servicios de emergencia.

Este trino del medio The Local France explicaba que no había sido nada diferente al estruendo de un avión de combate supersónico:

If you’re in Paris and you just heard a very loud bang, police say it was just a sonic boom from a passing plane https://t.co/HciuNFZVnc

