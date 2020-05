El Canal Caracol anticipó la noche de este miércoles que el sábado y el domingo volverá a repetir dos partidos mundialistas del 2014, uno de ellos fue el más esperado en 16 años.

Se trata del juego que marcaba el regreso de Colombia a un mundial; el debut contra Grecia en Brasil 2014. Este irá el sábado, a las 10:15 de la mañana.

El domingo será el que fue el segundo partido ese año, en el que la Selección venció a Costa de Marfil. La hora será la misma, 10:15 de la mañana.

Este sábado, Colombia vs. Grecia, a las 10:15 a.m., y el domingo, Colombia vs Costa de Marfil, a la misma hora, por la pantalla del Gol Caracol.#ViveElGolCaracol https://t.co/yesxi9DMvp

— Gol Caracol (@GolCaracol) May 7, 2020