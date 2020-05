Y aunque Faustino Asprilla no dijo quiénes estuvieron en la habitación en la que se produjo la juerga después del triunfo de Colombia como visitante sobre Argentina en 1993, ‘Juanpis’ sí los mencionó.

“Me contaron que después del 5-0 hubo un remate en un cuarto de hotel, donde estaban Aristi, Lozano, Faryd y otro muchacho… Y usted se empezó a probar condones, pero no le quedaban”.

Frente a esta introducción, Asprilla se sorprendió: “¿Quién le contó esa historia?… Tuvo que haber sido ‘Caremonja’, no lo veo por otro lado porque él es quuien sabe todos los chismes míos”.

En ese momento, ‘Juanpis Gonzalez’ le dijo que había sido un integrante de la Selección: “Fue alguien que estuvo adentro, en la fiesta. Alguien que le tocaba dormir con usted casi todos los días”.

“Eso es imposible porque el que durmió conmigo durante 10 años fue Víctor Aristizábal y no creo que haya sido él”, contestó el ‘Tino’.

“Lo de Argentina no se puede contar por respeto y porque ninguno de los que estaba ahí ha contado nunca esa historia y no me corresponde a mí contarla”, agregó Asprilla.