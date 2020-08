La otra ficha fuerte que tendrá el conjunto australiano será el británico Adam Yates, cuya mejor actuación en grandes vueltas es el cuarto lugar en el Tour de Francia de 2016.

El resto de la nómina anunciada por equipo la componen el español Míkel Nieve, el surafricano Daryl Impey, el danés Chris Juul-Jensen, el esloveno Luka Mezgec y los neozelandeses Jack Bauer y Sam Bewley.

Al respecto, Esteban Chaves señaló que su idea es sobresalir en el pelotón y borrar la imagen que dejó en su primer Tour, el de 2017, cuando ocupó la casilla 62, pues estuvo al servicio de Simon Yates.

“Quiero jugar un papel importante, no será como la última vez que sobreviví hasta la meta. Esta vez espero estar al frente y ser parte importante de la carrera”, expresó en declaraciones destacadas por la página del Mitchelton.

Y agregó que lo dejó satisfecho su papel en las vueltas a Burgos (España) y Polonia, pruebas que utilizó para foguearse y en las que terminó en los puestos 4 y 11 de la general, respectivamente: “Estoy contento con esas actuaciones, me dieron confianza”.

Entre tanto, el australiano Matthew White, director deportivo de este conjunto, reconoció ante la misma web que su plantilla no es tan fuerte como para luchar por la clasificación individual y que su objetivo será “apuntar a victorias de etapa en todo momento”.

Chaves y el resto de sus compañeros se encuentran concentrados haciendo trabajos de altura en Andorra, sede de prácticas de varias de las escuadras que se harán presentes en Francia.

Así fue anunciada la nómina del Mitchelton-Scott:

