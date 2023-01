Luego de los primeros días de Dani Alves en la prisión de Brians 1 y los cambios que se han presentado en el desarrollo de su caso, Joana Sanz se ha manifestado con respecto al proceso que su familia está atravesando y agradeció a sus seguidores por apoyarla en este momento.

Joana Sanz, mulher de Daniel Alves se pronuncia:

"Decidi fazer esse vídeo para que possam me ver. Sei que tem muita gente preocupada. Agora estou em um momento de calma, apesar de toda a tempestade. Queria agradecer a tanta gente que estão me apoiando de verdade", ressaltou. pic.twitter.com/EntiJ9L3lH — gossipdotweet (@gossipdotweet) January 24, 2023

Según han informado fuentes cercanas al centro de reclusión, tras una breve estancia en el departamento de ingresos de la prisión, los responsables de Brians 2 le han asignado al futbolista una celda en el módulo 13, que suele albergar a la mayoría de investigados o condenados por este tipo de delitos.

Esposa de Dani Alves pide respeto para ella debido a la situación de su esposo

Esta vez, Sanz publicó un comunicado a través de su cuenta de Instagram y solicitó el respeto a su privacidad. “Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, escribió en su cuenta de Instagram.

ESPOSA DE DANI ALVES PIDE RESPETO Y EMPATÍA!! 📱🙏🏻 Joana Sanz, esposa de Dani Alves, escribió un mensaje dirigido a los medios de comunicación que se encuentran fuera de su domicilio, luego de la detención del jugador brasileño y el reciente fallecimiento de su mamá.#DaniAlves pic.twitter.com/K7fqDe8JPZ — The Warrior Sports (@TheWarriorSport) January 21, 2023

Respecto al caso

De igual manera, en días anteriores y por medio de una entrevista que le concedió al programa catalán Y ahora sonsoles, se refirió al tema. “Él se fue a cenar con sus amigos, a desconectarse un poco que bastante falta le hacía para su cabeza. Salió a bailar y a intentar disfrutar de la música como bien le gusta hacer y no hay nada de malo en ello. Yo he visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero ni imaginar cuando yo no estoy. El valor que se tiene hoy en día una mujer es menos que un chupito de un euro, hablando claro”.

“Basta ya de todo este bombo que se le está dando a una noticia que no tiene ni pies ni cabeza. Y sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó el respeto”, concluyó Joana Sanz.