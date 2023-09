En el final del programa que salió al aire este primero de septiembre, Antonio Casale, conductor del espacio de debate deportivo, dejó a un lado el fútbol para despedir a su colega, quien cambiará de aire después de varios años en ESPN.

“Buenos amigos son difíciles de conseguir, pero personas que dejen huella son complicadísimas de conseguir“, dijo el periodista, quien recientemente habló de su separación.

Asimismo, Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez se refirió a la salida de Steven Arce, a quien calificó como una gran persona, pero a quien le deseó, metafóricamente, “no volverlo a ver”.

“Yo si le deseo que no vuelva por acá, porque si no vuelve es porque le está yendo bien para donde se va. Le deseo que no vuelva por acá, pero sí quiero volver a encontrarlo en el camino. Steven es de los compañeros que entiende a la perfección un ‘show’ mediático, no toma nada personal, nunca hemos tenido un problema y eso que hemos discutido al aire… Me gustaría reencontrármelo por su calidad y don de gente. Aquí no quiero que vuelva porque tiene que ser exitoso allá“, precisó Bermúdez.

Por qué se fue Steven Arce de ESPN Colombia

Hace unos días se conoció que Steven Arce, que también trabaja en Caracol Radio, reemplazará a Sarah Castro Lizarazo en la dirección del portal As, lo cual representa un gran reto para él, ya que el medio deportivo es uno de los más consultados en el país.

Después de las palabras de sus compañeros de set Antonio Casale, Jorge Bermúdez, Lizeth Durán, Pilar Velásquez y Fabián Vargas, Arce tomó la palabra y agradeció los años de trabajo en la marca y, contrario a su colega, entre risas, explicó que sí le gustaría regresar a la televisión.