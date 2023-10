El joven Nicolo Fagioli tocó fondo cuando sus deudas de juego alcanzaron los tres millones de euros. Fue justo cuando sus acreedores le amenazaron con “romperle las piernas”, explicó el centrocampista de la Juventus, suspendido siete meses por su adicción a las apuestas.

Durante su audiencia ante la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) esta semana y a la que varios medios italianos tuvieron acceso, Fagioli, de tan solo 22 años, detalló las etapas de su adicción, que tuvo uno de los episodios más fuertes en abril pasado, cuando estalló en llanto en el banquillo tras ser sustituido en un juego de la Serie A. Sus lágrimas no eran precisamente por su mala actuación en el campo, sino por todo el dinero que estaba perdiendo en las apuestas.

En el partido que enfrentaba a Juventus con Sassuolo en condición de visitante, Fagioli cometió varios errores y fue remplazado. Su reacción fue escandalosa: estalló en lágrimas como si estuviera perdiendo una final. Estaba “estresado y asustado” por sus deudas.

“Me decían: ‘Te vamos a partir las piernas si no pagas lo que debes’ (…) No dormía por las noches. Cuanto más tiempo pasaba, más me obsesionaba con mi deuda”, reconoció el jugador.

Y es que Fagioli alcanzó a sumar una deuda de hasta 3 millones de euros. “En septiembre de 2022 mi deuda era de más de 250.000, luego subió a 3 millones”, relató. De ahí su temor por no pagar lo que debía y más aún porque él no controlaba su propio dinero, lo hacía su madre, quien era la única persona que sabía de su adicción y sus deudas.

Pero cuando su dinero no le alcanzaba, acudía a préstamos con sus compañeros, también con mentiras. Radu Drăgușin y Federico Gatti le prestaron dinero para que supuestamente comprara joyas.

“Dije que los necesitaba para comprar los Rolex en una joyería de Milán, donde en realidad solía devolver parte del dinero… A veces yo mismo entregaba los relojes, a veces los propietarios de las plataformas venían a recogerlos en las joyerías. Solo mi madre y algunos amigos no futbolistas lo sabían”, declaró.

Tras estas declaraciones y admitir que tiene problemas de adicción, Fagioli fue suspendido por siete meses de toda actividad deportiva con su club.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) señaló que Fagioli fue sancionado por haber apostado en partidos de fútbol, actividad prohibida a los jugadores profesionales. La instancia precisó que la suspensión del jugador era oficialmente de 12 meses, pero fue reducida a siete porque aceptó un programa de educación en materia de lucha contra la dependencia al juego.

Todo comenzó, explicó el joven al procurador de la FIGC, en 2021, durante una convocatoria de la selección sub-21 de Italia. Fagioli, siguiendo los consejos de su gran amigo Sandro Tonali, se inscribió en una plataforma de apuestas clandestina que no debería dejar ninguna pista.

Empezó apostando en partidos de tenis y rápidamente adquirió el gusto por los juegos de dinero: “Tenía tanto tiempo libre, era una forma de matar el aburrimiento”, reconoció.

El centrocampista de Juventus, club al que se unió a los 14 años, estaba cedido en ese momento en la Cremonese, club de 2ª división en el que se convirtió en una de las grandes esperanzas del fútbol italiano.

Apostaba en cada momento del día, en todas las competiciones deportivas alrededor del mundo, también en los partidos de fútbol, pero nunca, insiste, en los de la Cremonese y de la Juventus.

Y sobre todo, pierde mucho dinero: 250.000 euros en un año, tres millones en el peor momento de su adicción, en el que estaba inscrito en cinco plataformas diferentes.

Consciente de que estaba perdiendo el control y siguiendo los consejos de su madre, única persona al corriente de su adicción, consultó el SerT, servicio italiano de acompañamiento y de prevención a las adicciones, pero lo hizo durante unas semanas solamente.

Juventus pierde así a un jugador que había disputado seis partidos esta temporada. El equipo de Turín tampoco puede contar con el francés Paul Pogba, positivo por testoterona en agosto, confirmado el 6 de octubre, que podría ser suspendido cuatro años.

La sanción de Fagioli es la primera de un escándalo de apuestas ilegales que explotó la semana pasada en la concentración de la selección italiana, mientras preparaba dos partidos fundamentales de clasificación para la Eurocopa 2024, frente a Malta e Inglaterra.

Además de Fagioli, sus compatriotas Sandro Tonali (Newcastle United) y Nicolò Zaniolo (Galatasaray) también están implicados. Estos últimos abandonaron la concentración de Italia para ser interrogados por la fiscalía penal durante más de dos horas.

