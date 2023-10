Sandro Tonali es uno de los futbolistas más nombrados en la última semana, después de que la prensa italiana diera a conociera que está siendo investigado por la Fiscalía de Turín, junto a Nicolo Fagioli y Nicolo Zaniolo, por una supuesta red de apuestas ilegales.

Tonali, quien juega actualmente como centrocampista de Newcastle United F.C., reconoció su problema de adicción al juego, según dio a conocer el diario italiano ‘Corriere della Sera’. Además, estaría en busca de ponerse en tratamiento.

Por su parte Fagioli, centrocampista de la Juventus, quien fue el primer jugador salpicado por este escándalo, al enterarse que estaba siendo investigado, confesó su culpa a la Federación Italiana de Fútbol y llegó a un acuerdo con la Fiscalía, por lo que recibirá un castigo de siete meses sin jugar.

Sin embargo, el caso de Tonali, ha sido mucho más llamativo, pues se presume que el italiano habría realizado apuestas deportivas en partidos en los cuales él estuvo jugando. Esto agrava su situación, ya que, en caso de comprobarse, el futbolista podría recibir una sanción mayor a tres años, razón por la cual volvería a pisar una cancha hasta a la próxima Eurocopa 2024 que se celebra en Alemania.

Este es uno de los videos que podrían servir como prueba, en donde se ve a Tonali siendo sancionado con tarjeta amarilla por perder tiempo en el minuto 92′, en un partido en el que su equipo iba ganando 5 – 1 al Aston Villa.

🚨| Sandro Tonali is one of the players who are accused for BETTING.

In this video you can see Tonali being punished with a yellow card for wasting time in the 92′ minute.

92′ minute: Newcastle 5-1 Aston Villa pic.twitter.com/sKXofU6uhP

— Red Card Alert (@collinabanter) October 14, 2023