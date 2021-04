Cada jugadora había ganado un set y en el tercero iban empatando 1-1; en ese momento Sharma se encontraba 40-0 arriba y obtuvo un punto más, pero el árbitro de silla le dio el ‘game’ como ganado a su rival.

La australiana reclamó, pero el juez no cambió su concepto a pesar de que el marcador de la transmisión de televisión le daba la razón a la oceánica.

Posteriormente, la tenista australiana perdió todos los puntos y quedó eliminada del torneo de categoría WTA 250 que se lleva a cabo en Bogotá.

Sin embargo, todo no paró ahí, ya que Sharma denunció lo sucedido en sus redes sociales, donde contó la nada amable explicación que recibió del árbitro en cuestión.

Al final, el encuentro terminó con marcadores parciales de 4-6, 7-5 y 6-1 a favor de la tenista italiana, que provenía del cuadro clasificatorio y quien de esta manera se instaló en segunda ronda.

En video, la equivocación del árbitro y la denuncia de la jugadora afectada:

Disastrous umpiring as @astrasharma isn't given the break of serve she deserved. Umpire calls score as 30-15 when it should have been 0-40 and from there it's one big mess. 🤯 pic.twitter.com/OzXvqqkiOP

