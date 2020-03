green

“El Astana lleva dos meses sin pagar las nóminas de sus corredores y del ‘staff’ técnico, según pudo saber AS. Los integrantes del equipo kazajo empiezan a ponerse nerviosos porque, ya entrado marzo, aún no han cobrado ni un euro correspondiente a la temporada 2020. En el seno del Astana han intentado tranquilizar a sus trabajadores, pero por ahora no han puesto ninguna fecha para abonar el dinero adeudado”, informó ese medio de comunicación.

Para la formación celeste corren tres ciclistas colombianos: Miguel Ángel López, Rodrigo Contreras y Hernando Bohórquez.

‘Supermán’ solo ha competido en una carrera este año. Fue la Vuelta al Algarve, en Portugal, entre el 19 y el 23 de febrero, competencia en la que ganó la cuarta etapa y fue tercero en la clasificación general. El boyacense estaba inscrito para la París-Niza que se está desarrollando esta semana, pero el equipo Astana decidió dejar de competir por tres semanas por temor al coronavirus.

Esta no es la primera vez que el equipo Astana afronta dificultades económicas. En 2018, su director, Alexander Vinokourov, aseguró que la escuadra se acabaría si el gobierno de Kazajistán no le entregaba un dinero que le habría prometido a manera de patrocinio.

Luego de que la noticia generara asombro en el mundo del ciclismo, Astana recibió el dinero y sobrevivió.

El equipo kazajo y Miguel Ángel López volverán a competir en la Vuelta a Cataluña, que se llevará a cabo en la última semana de marzo. Con su participación en esa carrera, ‘Supermán’ comenzará en forma su preparación para el Tour de Francia 2020.