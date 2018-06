El español Álvaro Martín hizo todo lo posible para revalidar el triunfo en el circuito coruñés, sin embargo no logró consolidar la ventaja y en un exigente final de carrera, el campeón del mundo de la distancia logró sacarle unos metros para llevarse el triunfo en 1h19:14 con el español en segunda posición a cuatro segundos y el japonés Akihiro Noda en tercer lugar 1h19:49.

El colombiano se refirió de su triunfo en su cuenta de Twitter afirmando:

La perseverancia hace a los campeones. Gracias a Dios por esta increíble competencia una excelente marca 1:19:14s como me dijo mi madre un día. “El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino, en no desanimarse nunca” anónimo. Gracias….