Egan Bernal explicó en declaraciones entregadas a RTVE que no se ha recuperado de sus dolencias y que deberá adaptarse a correr así.

“Es un proceso bastante largo. La espalda todavía me duele un poco, hay momentos en carrera que me duele, aunque al final es más el dolor de piernas; es algo que todavía está ahí… La lesión no desaparece”, avisó inicialmente.