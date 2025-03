En su primera competencia siendo campeón nacional de ruta y vistiendo la camiseta ‘tricolor’, el ciclista colombiano Egan Bernal sufrió de una caída que lo obligó a retirarse, ya que tuvo una fractura en la clavícula.

(Ver también: Otro duro golpe para Egan Bernal iniciando temporada: su entrenador del Ineos no va más)

Sin embargo, apenas unos días después el colombiano ya estaba de nuevo montado en su bicicleta entrenando para conseguir los objetivos de la temporada, recordando que el Giro de Italia y el Tour de Francia son sus retos más importantes.

Ahora, apenas un mes después de esa fuerte caída, el colombiano se encuentra listo para volver al pelotón y luchar por levantar los brazos de nuevo en Europa.

Tal como se ve en una publicación que compartió el Ineos Grenadiers en una publicación hecha en sus redes sociales, el ciclista colombiano volverá a competencias en la Vuelta a Cataluña, una carrera muy importante en España.

De hecho, Egan estará acompañado por Laurance, Leonard, De Plus, Geraint Thomas, Fraile y Hamilton del 24 al 30 de marzo, lo que significa que tendrá un liderato compartido, pero que le servirá para tomar ritmo.

Who’s ready for more stage racing? 🙋‍♂️💥

The boys are ready to tackle the tough roads at #VoltaCatalunya starting on Monday 👊 pic.twitter.com/3moQgbnsjI

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 21, 2025