green

Congo fue requerido este martes por las autoridades españolas que están investigando a una red de tráfico de drogas en la que estarían involucradas personas que el exjugador del Real Madrid conoce. Al terminar el interrogatorio, el panelista del ‘El chiringuito’ regresó a su casa.

El colombiano, que vive en Madrid, respondió las preguntas que le hicieron al respecto e insistió en que no tiene nada que ver con las actividades delictivas que pudieron cometer esas personas. Congo aceptó que las conoces, pero dejó claro que es inocente.

“No he hecho nada agravante, yo no trafico con cocaína, no tengo cocaína en mi casa, me comporto muy bien con la gente”, aseguró el colombiano en el programa de televisión español. “Estoy muy tranquilo porque no debo nada, no es una situación cómoda, pero estoy en casa, confinado, tranquilo”, agregó.

Sobre su relación con las personas que están siendo investigadas, Congo señaló: “Yo con este tipo de personas tengo un vínculo, con algunas dejé de verlos desde hace mucho tiempo. Con algunos cenábamos con mi familia, con mi pareja. Entonces es una situación que hay que esclarecer y estamos en disposición de esclarecer, para eso es la posibilidad de comentar las cosas tal cual son”.

Las autoridades españolas le recomendaron al exdelantero que se desvinculara de esas personas y le informaron que en un futuro podría volver a ser buscado para que dé más declaraciones en el proceso.

“Yo no tengo que decirle a nadie que me crea. Yo simplemente no tengo nada que ver en eso, no tengo nada que ver en lo que la gente pueda creer, yo soy inocente, no he hecho nada que tenga que ver con la venta o fabricación de cocaína”, concluyó el colombiano.

Estas fueron las declaraciones de Congo en el programa ‘El chiringuito’: