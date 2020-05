green

El jugador se presentó de manera voluntaria ante la Policía para confesar que asfixió a su hijo de 5 años debido a que no lo quería, señaló el diario otomano Skor.

Toktas dijo que el 23 de abril llevó al infante al hospital para que fuera examinado, ya que presentaba síntomas de coronavirus, y que fue en ese lugar en donde le quitó la vida.

“El doctor vio a mi hijo y lo hospitalizó. Me quedé acompañándolo y le puse una almohada encima. Durante 15 minutos presioné hasta que mi hijo quedó inmóvil. Empecé a gritar para deshacerme de las dudas”, relató el jugador en palabras destacadas por el medio.

Y agregó que nunca hubo sospechas sobre él: ”Llevaron a mi hijo a cuidados intensivos; una hora y media después recibí la noticia de su muerte. Todos pensaron que había fallecido por la enfermedad; un día después lo enterramos”.

Sin embargo, explicó que se entregó a las autoridades porque no se sentía bien: “Mientras estaba sentado en mi casa con mi esposa, en la noche del 4 de mayo, pensé en lo que estaba sucediendo y fue incómodo. Entonces, fui a la estación de Policía y les conté a los oficiales”.

“Nunca amé a mi pequeño. No sé por qué no me gustó. Lo maté para no amarlo. No tengo ningún problema de salud o problemas mentales”, cerró en su crudo testimonio.

El futbolista se encuentra detenido esperando su condena, concluyó el diario.