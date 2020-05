green

Congo fue capturado y “puesto en libertad tras presentar declaración en la Brigada Central de Estupefacientes”, adelantó el periodista Manuel Marlasca, del diario La Sexta.

Sin embargo, el periódico As aseguró que el actual panelista del programa de televisión ‘El chiringuito’ no tendría vínculo con el caso: “Fuentes cercanas al exjugador aseguran que no está involucrado en la causa”.

No obstante, el medio avisó que el proceso sigue abierto contra el exdelantero de clubes como Once Caldas, Real Madrid, Valladolid, Toulouse, Levante, entre otros.

Acá, los trinos de Marlasca: