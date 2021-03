green

Edwin Cardona le concedió una entrevista al líder espiritual Chris Méndez y en ella habló del episodio más duro que ha vivido en su carrera profesional: no ser convocado para el Mundial Rusia 2018 con la Selección Colombia, teniendo en cuenta que había sido uno de los mejores jugadores del equipo durante las Eliminatorias.

El volante de Boca Juniors confesó que llegó a evaluar la posibilidad de dejar el fútbol, y que fue tal su desorden alimenticio luego de la noticia adversa que llegó a subir unos siete kilos.

“Confié en personas que consideraba importantes para mi carrera en ese tiempo y cuando recibo la llamada de que no iba a ir al Mundial sentí un vacío en mi corazón. Subí como siete kilos. Cuando me tocaba presentarme a la pretemporada con Boca después del Mundial, ver que mis compañeros jugaron un Mundial, yo no quería saber nada de jugar, no quería que me hablaran de Dios, tuve muchos problemas con mi familia porque me aislé y pensé solamente en mí“, confesó Cardona en la entrevista con Méndez.

Cabe recordar que el técnico José Pékerman prefirió llevar al Mundial a Juan Fernando Quintero, que tuvo un muy buen primer semestre de 2018 con River Plate, y también al extremo José Heriberto Izquierdo. A pesar de que Cardona marcó goles importantes en las Eliminatorias y entregó asistencias cruciales en algunos partidos, el técnico argentino lo dejó al margen del torneo orbital.

Cardona señaló que su familia fue vital para que él superara ese momento oscuro de su carrera y también su experiencia de fe con Dios.

“Fue algo duro, pero me ayudó. De lo malo se aprende. Me encontraba solo, no tenía a nadie, no veía a mis hijos, a mi familia. Cuando volví a estar con mi familia recuperé esa confianza que Dios le puso a mi esposa en el corazón. Yo no quería jugar, sentía que mi vida se había derrumbado. Empecé esa rehabilitación hacia mí, a reencontrarme y no perder esa fe”, concluyó el volante creativo.

Ahora Cardona está lesionado y Boca Juniors lo extraña más que nunca. El cuadro ‘xeneize’ no está teniendo buenos resultados y la interna del equipo no es la mejor. Este fue el testimonio que entregó el volante colombiano sobre lo duro que fue para él quedarse afuera del Mundial 2018: