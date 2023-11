América de Cali cayó 2-1 con Millonarios en Bogotá y complicó su aspiración por jugar la final de la Liga BetPlay, al no registrar puntos en las dos primeras fechas de los cuadrangulares.

Uno de los protagonistas del partido que se jugó este domingo en El Campín fue Edwin Cardona, volante con pasado en Selección Colombia, quien marcó el único gol del ‘escarlata’, pero que vio la roja en el segundo tiempo por doble tarjeta amarilla.

Luego del encuentro, el creativo pasó por zona mixta y se refirió a la caída que tiene a Lucas González contra las cuerdas, pues América de Cali era el favorito en el grupo B luego de destacar en el todos contra todos.

“Veníamos con la ambición de sacar los tres puntos. Sabíamos que no era una plaza fácil para nosotros y estábamos enfrentando al actual campeón, que viene haciendo las cosas muy bien en un proceso de muchos años. Golpe duro para nosotros porque aspiramos a jugar la final, pero bueno nos quedan cuatro finales y afrontarlas de la mejor manera“, dijo.

Y añadió: “Orgulloso del equipo por lo que entregamos en el terreno de juego. Pedirles disculpas [a los hinchas]… Aburridos por estos dos inicios de de partido, dejaremos el alma en los cuatro que nos quedan”.

Asimismo, durante el video que publicó el medio Adictos al Balón, Cardona aprovechó para hablar de su expulsión y, de paso, entre líneas criticar el nivel de los árbitros en el país.

“Nosotros nos hacemos responsables de nuestras acciones, de lo que hacemos en la cancha, pero creo que se puede manejar un poco más el juego, dejar jugar, porque a veces se corta mucho, no solamente en el partido de hoy sino en muchos que que hemos jugado… No no voy a decir algo puntual de los árbitros ni nada porque obviamente somos seres humanos y yo solamente me enfoco en hacer mi trabajo”, concluyó.

