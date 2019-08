green

Francisco Santos trinó que le daba vergüenza que un hombre que había estado preso sea el nuevo mandamás del equipo del que él es hincha.

Frente a este ataque, Méndez le contestó al popular ‘Pacho’ diciendo en Blu Radio que le colaboró para que Benjamín Santos, su hijo, perteneciera al plantel profesional.

“A él [a ‘Pacho’] lo vi en las instalaciones de la sede de la calle 63 cuando yo era presidente. Fue y me pidió el favor de que le recibiera a su hijo Benjamín y que jugara en Santa Fe, que él quería que su hijo fuera jugador. Era una de las pasiones que tenía. Duró un buen tiempo con el equipo profesional, no con el sub-20, con el profesional”, relató.

Además, aclaró que no tiene rencillas con el hoy embajador: “Nunca he tenido problemas con él. De pronto, él está incómodo por mi problema y no quiere que yo sea presidente. Pero no voy a entrar en ninguna controversia, él es un personaje importante del país”.

Lo paradójico es que Santos, también en diálogo con Blu, había dicho que no había tenido contacto antes con Méndez y que solo lo había visto ocasionalmente en el estadio.

Acá, la nota completa de Méndez en Blu: