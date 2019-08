Sobre el déficit en el que encuentra a la institución, Eduardo Méndez explicó: “Afrontamos una deuda que puede pasar los 5 millones de dólares, como lo dijo en una entrevista el doctor Juan Andrés Carreño [presidente al que sustituyó]”.

“No sé cómo manejaron, qué clase de negocio hicieron o si fueron errores. Pero estaban haciendo una sede con un hotel y no lo comparto porque un hotel no es el objeto del fútbol”, añadió haciendo referencia a la junta directiva saliente.

Posteriormente, habló de la parte deportiva, pues el equipo en 2020 peleará por no descender, y responsabilizó a técnico y jugadores.

“Encuentro deudas y un equipo en una crisis deportiva grande. A los jugadores les exigí resultados y les dije que la responsabilidad es de ellos, no de los hinchas ni de la junta directiva”, apuntó.

Acerca del entrenador, el argentino Patricio Camps, añadió que lo cambiará si es necesario: “Le dije que no me va a doler la mano si le tengo que terminar el contrato. Sacarlo es un monto más y agrava la situación, pero fui claro con él”.

Además, contó que no quedó conforme con lo que Camps le dijo en su primer encuentro: “Me dio explicaciones, las tomé, pero no las acepté. Le exigí resultados inmediatos porque esto no da espera”.

“Habrá mano dura en el momento que haya que hacerlo; así sea mañana, se harán los cambios necesarios”, concluyó.

En video, la entrevista completa: