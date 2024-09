Uno de los relatores más reconocidos en Colombia es Eduardo Luis López, quien ha dejado huella en varios televidentes por su pasión y emoción al narrar los partidos de fútbol, especialmente los de la Selección Colombia.

De hecho, su estilo característico ha conectado con sus seguidores, sobre todo por las inesperadas frases que saca en medio de sus relatos. Además, es muy activo en como TikTok e Instagram, donde comparte contenido relacionado con fútbol y su vida personal.

Pero precisamente por ese mismo medio vivió una situación que lo afectó emocionalmente, al punto de que terminó llorando en su casa por los fuertes comentarios.

“Yo tuve momentos en los que llegaba a mi casa a llorar. Yo veía que era tendencia y me destruían. [Decían] ‘el peor narrador que vi en mi vida’. Yo decía ‘Dios mío, pero por qué me odian si no estoy haciendo nada malo’. Me deprimía y lloraba”, recordó en una entrevista con el programa ‘Un break’.

Según contó, llegó el momento en el que decidió no ponerle cuidado a los diferentes comentarios. De hecho, optó por continuar así hasta el día de hoy.

“Llegó un momento en el que ya ni miraba. Hoy en día ya sé cuando voy a ser tendencia y no miro. Al otro día me doy cuenta porque veo por columnas, diarios, pero lo sufrí y lloré mucho. Fue muy difícil para mí, pero siempre tuve personalidad para salir adelante. No me dejaba caer”, agregó en el mismo espacio digital.

¿Por qué Eduardo Luis abre tanta polémica?

El ‘Toxirelator’, como es conocido el narrador, tiene un estilo de narración que a muchos puede incomodar, pues no tiene miedo de expresar lo que piensa y sus comentarios sobre jugadores, equipos y decisiones suelen ser muy discutidos.

A lo largo de su carrera, el relator ha recibido críticas al ser considerado “exagerado” y parcial en sus narraciones. No obstante, él siempre se ha mostrado imparcial y respetuoso con las diferentes hinchadas.

