Hace unos días, Edinson Cavani concedió una entrevista para 2 de punta y allí habló sobre la Copa América, un torneo que desde el Gobierno de Colombia desean realizar, a pesar de que muchos ciudadanos están en contra por las manifestaciones sociales de los últimos 17 días.

Al delantero le preguntaron por su posición frente a la realización de este torneo, teniendo en cuenta las críticas que ha hecho el entrenador de Uruguay, Óscar Tabárez, y la situación social de Colombia, pues internacionalmente se han visto las manifestaciones al lado de los estadios y la respuesta de la Policía frente al descontento social.

Cavani señaló que “es un tema que se va siguiendo porque hace parte de la profesión” y luego hizo una crítica a la Conmebol por las decisiones que estaba tomando respecto a la doble jornada de Eliminatorias antes de que se juegue la Copa América.

Posteriormente, fuerte como es en el campo, Cavani hizo una crítica sobre el poco valor que tiene la palabra del futbolista, cuando ellos son los que salen al campo de juego. Situación similar a la que expresaron los jugadores colombianos hace unos días en medio del paro nacional.

“Es normal que el ‘Maestro’ Tabárez diga lo que piensa, pero nosotros no tenemos ni voz ni voto. Somos macacos que debemos seguir las órdenes. La situación no está para decir las cosas que se va a hacer. Yo digo que se podría resolver con otra postura, no autoritaria. Así como metieron la Copa Centenario en algún momento, nosotros nos callamos, pero si hay que aplazar algo, no se puede porque la tele, esto y lo otro. No se piensa en la salud de la gente, de los futbolistas. Se hacen malabares para organizar un fixture. Te sentís frustrado porque hay que agachar la cabeza, pero a veces está bueno dar la opinión”, explicó.

Estas son las palabras de Cavani en ese programa deportivo en el que habló sobre muchos otros temas relacionados al fútbol, su vida personal, familiar y su futuro.

En redes sociales se han difundido unas supuestas declaraciones de Cavani atacando al presidente de Colombia en este mismo programa. Según una cuenta de Twitter, el delantero uruguayo había sido más certero con sus palabras sobre las manifestaciones en el país, pero eso no es cierto.

Cavani criticized CONMEBOL and the Copa America via: @2dePuntaOficial

"The Copa América should not be played in Colombia. Conmebol is thinking only of money, & doing the government a favour by covering up with football all the ineptitude that it has caused in recent years." pic.twitter.com/yo2H4MV9fQ

— Uruguay Football ENG (@UruguayFootENG) May 14, 2021