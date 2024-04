Duván Zapata volvió a encontrar protagonismo en Italia tras su llegada al Torino, donde es un titular indiscutible, viene aportando goles y asistencias, pero su rumbo podría cambiar para la próxima temporada luego de conocerse una oferta que habría por él.

(Lea también: Duván Zapata se quedará en Torino por largo rato y en Atalanta lo celebran)

Este domingo, el reconocido periodista especialista en fichajes, Fabrizio Romano, dejó información en su cuenta de ‘X’, antes Twitter, sobre el delantero colombiano y la millonarios propuesta que habría desde el fútbol mexicano.

🚨🇲🇽 EXCL: Mexican side Cruz Azul want to sign Colombian striker Duván Zapata.

Formal proposal ready around €14m fee, up to Torino and player side now as he’s one of the main players for the Italian club.

Decision to follow soon. pic.twitter.com/beYb39mC5F

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2024