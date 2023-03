Duván Zapata, de 31 años, contó que seguirá en su carrera deportiva, luego de que varios medios de comunicación lo vincularan con otros equipos del mundo.

El exjugador del América de Cali no atraviesa su mejor momento en Atalanta. Aunque por mucho tiempo fue el jugador más referente del club, sus constantes problemas físicos hicieron que el jugador bajara su nivel deportivo y por consecuente, que su nombre se empezara a vincular con otras escuadras.

Recientemente, el delantero colombiano habló con ‘La Gazzetta dello Sport’, y tocó varios temas relacionados con su salud y su futuro en el deporte.

“Mi futuro es aquí, aunque me vinculen con otros clubes desde que llegué aquí y no sabía nada al respecto. Estoy feliz aquí y puedo sentirme aún mejor si tengo más continuidad y si terminamos bien esta temporada. El Atalanta me ha echado tanto de menos como yo he echado de menos al Atalanta, por eso quiero disfrutar cada momento hasta el final de la temporada”, expresó el también exjugador del Napoli.

Además, Zapata habló sobre la competencia que hay con sus compañeros y la importancia de volver a ser protagonista.

“Ahora solo hay un delantero centro que se parece mucho más a mis características. No lo conocía y no esperaba que fuera tan rápido en espacios cortos, necesito continuidad y en cambio las lesiones me la han quitado. Creo que incluso ahora me siento fuerte, pero cada vez que vuelvo necesito tiempo para sentirme bien”, dijo.

Luego de todo el húmo que se vendió por su salida del Atalanta, Duván Zapata querrá levantar cabeza e inmortalizarse en el club donde más ha brillado.

Santiago Mejía Álvarez – Corresponsal 10 SportsCO – En Twitter: @santiagoemea.