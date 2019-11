La camiseta en cuestión se filtró este fin de semana, a través de portales especializados que tienen un porcentaje alto de efectividad en las predicciones que hacen de los uniformes que estrenarán distintos equipos de fútbol en el mundo.

El diseño de la que sería la nueva camiseta suplente de la Selección Colombia, con un estilo pintoresco, no le gustó a casi nadie, a juzgar por los comentarios que se hicieron al respecto en las redes sociales durante los últimos días. Carlos Antonio Vélez se unió el sentimiento general de los aficionados colombianos y no ahorró descalificativos para el uniforme que se conoció recientemente.

“¿Esa camiseta que están mostrando es verdad? Yo no me he detenido mucho en camisetas, las últimas han sido muy feas. Entre gustos no hay disgustos. Esta que he visto en los últimos días no me parece fea… es horrorosa, horripilante. Y si la Federación tuvo que ver, qué mal gusto”, aseguró Vélez en su programa de radio ‘Planeta Fútbol’, de la emisora Antena 2.

Esta sería la prenda azul que estrenaría el combinado nacional en las Eliminatorias el Mundial Catar 2022, que estaría acompañada por una pantaloneta amarilla del mismo color de las franjas que están en los hombros de la camiseta: