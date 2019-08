Cruz habló de la reciente lesión que James Rodríguez sufrió en el sóleo de la pierna derecha en una entrevista que le concedió al portal Futbolred. El médico, que trabajó en la Selección Colombia hasta el año 2002, no ahorró descalificativos para el jugador del Real Madrid: lo catalogó como “desenfocado”, dijo que “está mal de la cabeza” y que se la pasa “de fiesta en fiesta”.

El doctor recibió bastantes críticas en las últimas horas por cuenta de su opinión sobre el ‘10’ de la Selección Colombia, pero encontró un defensor fuerte en Carlos Antonio Vélez. El comentarista apoyó las declaraciones de Cruz en su programa de radio ‘Planeta fútbol’ y agregó otras críticas hacia James.

“Héctor Fabio Cruz dijo muchas verdades. Dolorosas como todas las verdades, y mucho más en una sociedad a la que le encantan las afirmaciones maquilladas. Difícil ser tan sincero cuando a la mayoría le encanta que le digan lo que quiere oír. Para mí, no ha dicho nada diferente a lo que sabemos y hemos dicho aquí también en el caso James”, manifestó el periodista en el inicio de su editorial.

Enseguida, Vélez comenzó con su lista de reparos hacia Rodríguez: “Un muchacho con problemas de madurez, arrasado por el ‘jet set’ y la riqueza, que no se cuida, que no sabe qué es el entrenamiento invisible y que cree que el mundo tiene que girar en torno suyo. Lo han victimizado para excusarlo y realmente no saben que con eso le terminan de hacer más daño”, acotó el analista.

Sin embargo, ese no fue todo el descargo del periodista hacia el futbolista del Real Madrid. Vélez concluyó:

“No ha respetado los principios de autoridad y eso le pone en contravía del profesionalismo, muy limitado, además, por sus comportamientos extradeportivos. James tiene todo para triunfar, pero solo ha usado su talento deportivo, lo demás se resiste a sacarlo. Cuando lo haga, ojalá no sea tarde, lo querrán todos los técnicos. No hay derecho a que, por no usar bien la cabeza, esté por ahí mendigando un equipo que lo compre o un técnico que lo ponga con gusto en una formación”.

Lo cierto es que James se quedó en Madrid recuperándose de las molestias que presenta en el sóleo de su pierna derecha y estaría apartado de las canchas por cerca de 10 días. Este es el editorial de Vélez sobre el presente del colombiano: