Cruz habló de la reciente lesión que James Rodríguez sufrió en el sóleo de la pierna derecha en una entrevista que le concedió al portal Futbolred. El médico, que trabajó en la Selección Colombia hasta el año 2002, no ahorró descalificativos para el jugador del Real Madrid: lo catalogó como “desenfocado”, dijo que “está mal de la cabeza” y que se la pasa “de fiesta en fiesta”.

“Ese muchacho está desenfocado, en vez de estar trabajando para la temporada que venía, fue a arreglarse las cejas y el pelo… Está mal de la cabeza, no se prepara (…) Un jugador que pasa meses fuera de las canchas, de fiesta en fiesta, ¿cómo llega?”, aseguró Cruz este martes.

Las palabras del doctor no solo generaron ruido en Colombia. Los periodistas de ‘El Chiringuito’, de España, analizaron las declaraciones del doctor y fueron insistentes en que él no tiene los elementos de valor para criticar así a James porque nunca trabajó con él y no lo conoce.

“Ha atacado de manera completamente desmedida a James, cuando él (Cruz) estuvo hasta 2002. No coincidió con James en la Selección Colombia”, acotó el periodista que presentó en el programa de televisión las palabras del médico.

Enseguida, Edu Aguirre, periodista que cubre al Real Madrid, reflexionó: “Cuando este señor se retira de la Selección Colombia, James tiene 10 años. James no ha hablado con este señor en su vida, no lo conoce. Quiere su momento de fama. Es tan fácil como llamar a los médicos que ahora están con James de verdad y preguntarles cómo entrena James, o al médico del Real Madrid y preguntar cómo entrena James”.

Este es el momento en el que los comunicadores españoles analizan las declaraciones del médico Cruz en Futbolred: